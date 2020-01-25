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25 Ocak 2020, Cumartesi
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ilk idmanda

Kemal Özdeş ilk idmanda

, yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. ile karşılaşacak sarıkırmızılılar, idmanda koşu ve 5'e 2 dar alan çalışması yaptı.

, yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. ile karşılaşacak sarıkırmızılılar, idmanda koşu ve 5'e 2 dar alan çalışması yaptı. Taktiksel çalışmayla sona eren çalışmada, oyuncuların keyifli olduğu gözlemlendi.

  1. 25.1.2020
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