Kemal Özdeş ilk idmanda

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Trabzonspor ile karşılaşacak sarıkırmızılılar, idmanda koşu ve 5'e 2 dar alan çalışması yaptı. Taktiksel çalışmayla sona eren çalışmada, oyuncuların keyifli olduğu gözlemlendi.