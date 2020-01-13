Yeni Malatya lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" dedi.
Yeni Malatya lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Antalya'da verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Ligden önce kupada Sivasspor ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp 2. yarıya moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Malatya’dan Sivas’a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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