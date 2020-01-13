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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’dan ’a gözdağı

Malatya’dan Sivas’a gözdağı

Yeni lig öncesi kupada karşılaşacağı lider 'a bilendi. , "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yeni lig öncesi kupada karşılaşacağı lider 'a bilendi. , "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. 'da verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Ligden önce kupada ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp 2. yarıya moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 13.1.2020
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