Yeni Malatyaspor Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

'in 16. haftasında BtcTurk sahasında 'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Malatyaspor topladığı 23 puanla 7. sırada bulunurken, Rizespor ise 17 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

'in 16. haftasında BtcTurk evinde 'u ağırlayacak. Malatyaspor ligin üst sıralarını zorlarken, Rizespor da düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

YENİ MALATYASPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor'un sahasında Rizespor'u konuk edeceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem düdük çalacak.

MALATYASPOR'DA ÜZÜCÜ OLAY

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alındı. Mina, maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istemedi. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvator'a gitti.

EREN TOZLU 6 AY YOK

Yeni Malatyaspor'un, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan , maçı yarıda bırakarak oyun alanını terk etmişti. Çapraz bağından sakatlanan Eren Tozlu, özel bir hastanede ameliyat edildi. 6 ay sahalardan uzak olacak Eren'in tedavisi sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, , Robin, Guilherme, Acquah, Fofana, Jahovic

Sakat: Eren

Cezalı: Chebake

Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Attamah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan

Sakat: Mykola Morozyuk, Nill De Pauw

Cezalı: Yok

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

  • Bugüne kadar Yeni Malatyaspor ile Rizespor arasında oynanan iki Süper Lig maçını da ev sahipleri kazandı.
  • Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Sivasspor'a yenilen Yeni Malatyaspor (1-3), Süper Lig tarihinde sadece bir kez iç sahada üst üste iki mağlubiyet aldı (Şubat-Mart 2019).
  • Süper Lig'de çıktığı son beş deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son üç karşılaşmada gol atamadı. Karadeniz ekibi, 2015/16'dan (6 maç) bu yana aynı sezon içinde dış sahada daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıyor.
  • Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (22). Rizespor ise karşılaşmaların son 15 dakikalarında henüz rakip fileleri havalandıramayan tek ekip.
  • Bu sezon Süper Lig'de skor olarak geri düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım Rizespor (8 maçta 8 yenilgi).
  • Süper Lig'de şu ana kadar Yeni Malatyaspor'dan (5) daha fazla kafa golü yiyen tek takım Rizespor (6).
  • Yeni Malatyaspor ligin ilk 15 haftasında Galatasaray ile birlkte en fazla penaltı golü atan takım (5).
  • Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri Adis Jahovic (10; Bogdan Stancu ile birlikte).
  • Rizespor bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım (4). Karadeniz ekibinin dış sahada bulduğu gollerin yarısı Fernando Boldrin'den geldi (2).
  • Sergen Yalçın, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Rizespor ile karşılaştığı yedi maçın sadece birini kazanabildi (3B 3M).

  1. 21.12.2019
  2. Güncelleme: 21.12.2019 11:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN