Yeni Malatyaspor Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 16. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Malatyaspor topladığı 23 puanla 7. sırada bulunurken, Rizespor ise 17 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
Süper Lig'in 16. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Malatyaspor ligin üst sıralarını zorlarken, Rizespor da düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.
YENİ MALATYASPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor'un sahasında Rizespor'u konuk edeceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
MALATYASPOR'DA ÜZÜCÜ OLAY
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alındı. Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istemedi. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvator'a gitti.
EREN TOZLU 6 AY YOK
Yeni Malatyaspor'un, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Eren Tozlu, maçı yarıda bırakarak oyun alanını terk etmişti. Çapraz bağından sakatlanan Eren Tozlu, özel bir hastanede ameliyat edildi. 6 ay sahalardan uzak olacak Eren'in tedavisi sürüyor.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin, Guilherme, Acquah, Fofana, Jahovic
Sakat: Eren
Cezalı: Chebake
Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Attamah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan
Sakat: Mykola Morozyuk, Nill De Pauw
Cezalı: Yok
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Bugüne kadar Yeni Malatyaspor ile Rizespor arasında oynanan iki Süper Lig maçını da ev sahipleri kazandı.
- Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Sivasspor'a yenilen Yeni Malatyaspor (1-3), Süper Lig tarihinde sadece bir kez iç sahada üst üste iki mağlubiyet aldı (Şubat-Mart 2019).
- Süper Lig'de çıktığı son beş deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son üç karşılaşmada gol atamadı. Karadeniz ekibi, 2015/16'dan (6 maç) bu yana aynı sezon içinde dış sahada daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıyor.
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (22). Rizespor ise karşılaşmaların son 15 dakikalarında henüz rakip fileleri havalandıramayan tek ekip.
- Bu sezon Süper Lig'de skor olarak geri düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım Rizespor (8 maçta 8 yenilgi).
- Süper Lig'de şu ana kadar Yeni Malatyaspor'dan (5) daha fazla kafa golü yiyen tek takım Rizespor (6).
- Yeni Malatyaspor ligin ilk 15 haftasında Galatasaray ile birlkte en fazla penaltı golü atan takım (5).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri Adis Jahovic (10; Bogdan Stancu ile birlikte).
- Rizespor bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım (4). Karadeniz ekibinin dış sahada bulduğu gollerin yarısı Fernando Boldrin'den geldi (2).
- Sergen Yalçın, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Rizespor ile karşılaştığı yedi maçın sadece birini kazanabildi (3B 3M).
- 21.12.2019
- Güncelleme: 21.12.2019 11:47
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Yeni Malatyaspor Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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