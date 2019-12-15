Beşiktaş’ı yeneceğiz - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Beşiktaş’ı yeneceğiz

’ı yeneceğiz

Beşiktaş’ı yeneceğiz

, ekipleriyle deplasmanda oynadığı 11 maçta galibiyet yüzü görmedi. Rakiplerine 9 kez yenilip, 2 beraberlik çıkaran sarı-kırmızılılarda 2. Başkan iddialı konuştu.

, ekipleriyle deplasmanda oynadığı 11 maçta galibiyet yüzü görmedi. Rakiplerine 9 kez yenilip, 2 beraberlik çıkaran sarı-kırmızılılarda 2. Başkan iddialı konuştu. Pilten, " maçını kazanıp İstanbul'daki kazanamama serimizi sonlandırmak istiyoruz. Futbolcular, teknik heyet olarak moralimiz yerinde" yorumunu yaptı.
  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’ı yeneceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN