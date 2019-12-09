Selim Pilten: Beşiktaş maçında en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz
Yeni Malatyaspor Kulübü 2.Başkanı Selim Pilten, Sivasspor maçında yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Maça bakıldığında kırılma anları diyebileceğimiz pozisyonlar var. Sivasspor gerçekten iyi bir takım ve biz de elimizden geleni yaptık. Ligde daha böyle çok maç oynayacağız. Beşiktaş maçında en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz" dedi.
Geçen haftaki Sivasspor maçı ve takımdaki son durumla ilgili konuşan Pilten, ligin 15. haftasında Beşiktaş ile zorlu bir sınava çıkacaklarını söyledi. Sivasspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Pilten, "Sahamızda ligin iyi ekiplerinden birisine karşı oynadık. Müsabakaya bakıldığında ilk yarısında 2 farklı yenik duruma düşmemize rağmen pes etmeyip rakibi sahasına hapseden ve farkı indiren bir takım vardı. Herkesin ortak kanaati ikinci yarıda maçın döneceğiydi. Ancak kalemizde gördüğümüz üçüncü gol bütün direncimizi düşürdü. 90 dakikalık bölümde kırılma anları diyebileceğimiz pozisyonlar vardı. Sivasspor gerçekten iyi bir takım ve biz elimizden geleni yaptık. Ligde daha böyle çok maç oynayacağız" dedi.
"BU LİG HER SONUCA GEBE BİR LİG"
Pilten, motivasyonlarını kaybetmeden mücadelelerine devam edeceklerini de kaydederek şunları söyledi:
"Lig devam ediyor ve biz kötü sayılmayacak bir durumdayız. Evet son haftalarda bir galibiyet özlemimiz söz konusu. Ancak bu durumdan da hep birlikte çıkacağız inşallah. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu lig her sonuca gebe bir lig. Deplasmanda en iyi sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklarımız başladı. Eren Tozlu'nun bir sakatlığı var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Motivasyonumuzu en üst seviyede tutarak yolumuza devam etmeliyiz. Sonuçta bu uzun maratonda disiplinden uzaklaşmayan takımlar başarılı dereceler elde edeceklerdir. "
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Selim Pilten: Beşiktaş maçında en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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