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26 Kasım 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

, 'in 13. haftasında deplasmanda oynanacağı müsabakasının hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. İdmana izinli olan futbolcular katılmadı.

Antrenman öncesi saha ortasında futbolcularıyla bir toplantı yapan , sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Yalçın, oyuncularına yeni bir haftaya girdiklerini ve ile deplasmanda oynayacakları maça iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.

"GALİBİYETİ HAK EDEN BİR OYUN OYNADIK"

Bu arada takımdaki son durumuyla ilgili olarak açıklamada bulunan 2. Başkanı Selim Pilten, önlerinde bulunan Gençlerbirliği maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Pilten, " karşısında galibiyeti hak eden bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Müsabakada verilen ya da verilmeyen kararlar tartışılmaya devam ediyor. Biz ligin iyi ekiplerinden birisi karşısında iyi mücadele ettik. Bu anlamda futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hafta var. Gençlerbirliği geçen hafta kazanarak moral buldu. Bizim için kolay maç olmayacak" diye konuştu.

  1. 26.11.2019
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