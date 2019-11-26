Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Antrenman öncesi saha ortasında futbolcularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Yalçın, oyuncularına yeni bir haftaya girdiklerini ve Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacakları maça iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.

"GALİBİYETİ HAK EDEN BİR OYUN OYNADIK"

Bu arada takımdaki son durumuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, önlerinde bulunan Gençlerbirliği maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Pilten, "Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Müsabakada verilen ya da verilmeyen kararlar tartışılmaya devam ediyor. Biz ligin iyi ekiplerinden birisi karşısında iyi mücadele ettik. Bu anlamda futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hafta var. Gençlerbirliği geçen hafta kazanarak moral buldu. Bizim için kolay maç olmayacak" diye konuştu.