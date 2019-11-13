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13 Kasım 2019, Çarşamba
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’da maçı hazırlıkları yarın başlayacak

Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yarın başlayacak

’da müsabakasının ardından futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Sakatlıklarından dolayı ligin 11. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyen Moryke Fofana, ve Thievy Bifouma’nın da takımla birlikte çalışmalara başlayacakları açıklandı.

'da 3 günlük izin yarın bitiyor. maçının ardından 3 gün izin yapan takım, yarın hazırlıklarına başlayacak. Sakatlıkları bulunan isimlerden Fofana, ve Bifouma da takımla birlikte antrenmanlara katılacak. Bifouma ve Rahman'ın alt adale, Fofana'nın ise kasığından sakatlığının bulunduğu, 3 futbolcunun da tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada izin yapan sarı-kırmızılılar, 'in 12. haftasında 17 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı müsabakasının ilk çalışması için yarın Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanacak.

18 puanla 7. sırada bulunan ve ilk 5 sıra için mücadele eden Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe müsabakasına farklı bir gözle bakılırken, yönetimin de bu maç için farklı bir prim sistemi uygulayabileceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da bu zorlu karşılaşma öncesinde kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmadığı ifade edildi.

  1. 13.11.2019
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