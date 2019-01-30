Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Gündüz, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen Kamara ile yaptıkları transfer görüşmesinin tamamlandığını belirtti.

Oyuncunun İngiltere'den uçağa bindiğini aktaran Gündüz, "Kamara, gece Türkiye'de olacak. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kamara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadesini kullandı.