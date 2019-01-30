Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Evkur Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fransız futbolcu ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen Kamara ile yaptıkları transfer görüşmesinin tamamlandığını belirtti.

Oyuncunun İngiltere'den uçağa bindiğini aktaran Gündüz, "Kamara, gece Türkiye'de olacak. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kamara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadesini kullandı.

  1. 30.1.2019 22:48
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