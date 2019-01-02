Malatya’dan İsrail’e çıkarma! – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Malatya’dan ’e çıkarma!

Malatya’dan İsrail’e çıkarma!

'de ilk yarıya damga vuran takımlardan , çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

'de ilk yarıya damga vuran takımlardan , çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak isteyen sarıkırmızılıların, 'de Bnei Yehuda takımında forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mavis Tchibota ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi 2021'de sona erecek Kongolu genç futbolcu, bu sezon 14 lig maçında 6 gol, 3 asist ile takımına büyük katkı sağladı. Malatyasporlu kurmayların, İsrailli yetkililerle yaptığı kıran kırana pazarlığın sürdüğü öğrenildi.

  1. 2.1.2019
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