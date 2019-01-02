Malatya’dan İsrail’e çıkarma!
Süper Lig'de ilk yarıya damga vuran takımlardan Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Süper Lig'de ilk yarıya damga vuran takımlardan Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak isteyen sarıkırmızılıların, İsrail'de Bnei Yehuda takımında forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mavis Tchibota ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi 2021'de sona erecek Kongolu genç futbolcu, bu sezon 14 lig maçında 6 gol, 3 asist ile takımına büyük katkı sağladı. Malatyasporlu kurmayların, İsrailli yetkililerle yaptığı kıran kırana pazarlığın sürdüğü öğrenildi.
- 2.1.2019
-
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
-
Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
-
Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
Malatya’dan İsrail’e çıkarma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.