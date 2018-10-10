Bu takım izlenir – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bu takım izlenir

    Bu takım izlenir

    ’da , “İzlemesi keyifli takımız” derken, yönetici Gündüz de “ maçındaki oyun, tribüne taraftar çekecek bir futboldu” yorumu yaptı.

    Ligde oynadığı son maçta Sivasspor ile 4-4 kalan Malatyaspor ortaya koyduğu futboldan memnun... Teknik direktör Erol Bulut, izleyenler için keyifli bir iş çıkardıklarını belirterek, "Oyun zevkinin üst düzeyde olduğu bir oynuyoruz. Bunu galibiyetlerle taçlandırabilirsek daha da güzel olur" ifadelerini kullandı. Basın sözcüsü Erdal Gündüz de benzer şekilde " maçındaki oyun tribünlere taraftar çekecek bir futboldu" derken mücadeleci ruhu her zaman sahaya yansıtacaklarını kaydetti. Milli aradan sonra deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatan Basın Sözcüsü Gündüz, "Takıma geç katılan transferlerimiz ve sakatlığı bulunan oyuncularımız tam anlamıyla uyum sağlayacak inşallah Ankaragücü maçına çok iyi hazırlanıp inşallah deplasmandan 3 puanla döneceğiz" diye iddialı konuştu.
    1. 10.10.2018
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