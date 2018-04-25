Erol Bulut’tan Beşiktaş itirafı
‘Sahada kaybetmedik’ diyen Malatya’nın hocası bu sözlerine daha sonra açıklık getirecek.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı 'Bugün sahada kaybetmedik' açıklamasına daha sonra açıklık getireceğini söyledi. Bulut, "Netlik kazandırmaya gerek yok. Konuştuklarım ve ne demek istediğim aşağı yukarı belli. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önümüzde daha zor 4 maçımız var. O maçlara odaklanmalıyız. Zamanı geldiğinde her şey zaten konuşulur. Her kulübün ufak tefek iç meseleleri her zaman olabiliyor. Ama önemli olan takımın sahaya çıkıp iyi mücadele etmesidir. Takımım en iyi şekilde mücadele ederek güçlü rakibi karşısında oynadı" dedi.
AKHİSAR'A GÖZDAĞI
Erol Bulut, ligde 40 puanı Akhisar maçıyla yakalayıp rahat bir nefes almak istediklerini söyledi. Bulut, "Önümüzdeki son 4 maçta en iyisini yapıp istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Akhisarspor maçı var. İnanıyorum 40 puanın üzerine çıkacağımız maç olacak" temennisinde bulundu.
AKHİSAR'A GÖZDAĞI
Erol Bulut, ligde 40 puanı Akhisar maçıyla yakalayıp rahat bir nefes almak istediklerini söyledi. Bulut, "Önümüzdeki son 4 maçta en iyisini yapıp istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Akhisarspor maçı var. İnanıyorum 40 puanın üzerine çıkacağımız maç olacak" temennisinde bulundu.
- 25.4.2018
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