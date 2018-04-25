Erol Bulut’tan Beşiktaş itirafı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’tan itirafı

    <a href="/index/erol-bulut?id=21bb7298-8259-4d99-8988-e3255c1eda3c" class="" rel="tag">Erol Bulut</a>’tan <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> itirafı

    ‘Sahada kaybetmedik’ diyen Malatya’nın hocası bu sözlerine daha sonra açıklık getirecek.

    , maçı sonrasında yaptığı 'Bugün sahada kaybetmedik' açıklamasına daha sonra açıklık getireceğini söyledi. Bulut, "Netlik kazandırmaya gerek yok. Konuştuklarım ve ne demek istediğim aşağı yukarı belli. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önümüzde daha zor 4 maçımız var. O maçlara odaklanmalıyız. Zamanı geldiğinde her şey zaten konuşulur. Her kulübün ufak tefek iç meseleleri her zaman olabiliyor. Ama önemli olan takımın sahaya çıkıp iyi mücadele etmesidir. Takımım en iyi şekilde mücadele ederek güçlü rakibi karşısında oynadı" dedi.

    AKHİSAR'A GÖZDAĞI
    , ligde 40 puanı maçıyla yakalayıp rahat bir nefes almak istediklerini söyledi. Bulut, "Önümüzdeki son 4 maçta en iyisini yapıp istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Akhisarspor maçı var. İnanıyorum 40 puanın üzerine çıkacağımız maç olacak" temennisinde bulundu.
    1. 25.4.2018
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