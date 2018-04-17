Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 29 haftada 38 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 30. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Alanyaspor maçında yapılan hataları anlatarak bazı futbolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Malatya temsilcisi yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
MİNİK HALİL EFE'DEN ANTRENMANA ZİYARET
Yapılan çalışmayı küçük bir taraftar babasıyla birlikte ziyaret ederek, Teknik Direktör Erol Bulut'a tatlı ikram etti. Baba Hasan Basri Engüzekli, oğlu Halil Efe'nin Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı olduğunu ve onun isteğiyle antrenmanı ziyaret ettiklerini söyledi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 17:00
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berk gs şampiyon olur
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Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"
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KrAlex 2 defansif ortasaha varken kadroda bu adam 10 numara mevkisinde yine birşeyler yapmaya çalıştı. Yeri Forvet olursa verimsizliği artar !
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Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"
Toplam 8
Yorum
KrAlex 2 defansif ortasaha varken kadroda bu adam 10 numara mevkisinde yine birşeyler yapmaya çalıştı. Yeri Forvet olursa verimsizliği artar !
Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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