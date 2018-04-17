Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    ’da Beşiktaş mesaisi başladı

    Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı

    ’de geride kalan 29 haftada 38 puan toplayan Evkur , 30. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

    Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Godson Azubuike ve Michael Pereira katılmadı. İki futbolcunun da durumunun ciddi olmadığı, Beşiktaş maçına yetişecekleri bildirildi.

    Antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Alanyaspor maçında yapılan hataları anlatarak bazı futbolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Malatya temsilcisi yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

    MİNİK HALİL EFE'DEN ANTRENMANA ZİYARET
    Yapılan çalışmayı küçük bir taraftar babasıyla birlikte ziyaret ederek, Teknik Direktör Erol Bulut'a tatlı ikram etti. Baba Hasan Basri Engüzekli, oğlu Halil Efe'nin Evkur taraftarı olduğunu ve onun isteğiyle antrenmanı ziyaret ettiklerini söyledi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:00
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