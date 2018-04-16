Malatyaspor düşme korkusu yaşamıyor
Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen hafta bir şansızlık yaşadık. Futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Yeni Malatyaspor’un kalan 5 haftada maksimum puanları hanesine yazdıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Ligden düşme gibi bir korkumuz yok. Ancak yukarılara oynama gibi bir hedefimiz var” dedi.
"YÜZDE YÜZE YAKIN BİR BAŞARI ORANIMIZ SÖZ KONUSU"
Ravcı, bu sene koydukları hedefe çok yakın olduklarını da belirterek, "Sezona başlarken yönetimimiz ligde kalma gibi bir hedef belirledi. Şimdi bu hedefe oldukça yakınız. Kulüp olarak her sene hedefi gerçekleştirme noktasında yüzde yüze yakın bir başarı oranımız söz konusu. İnşallah bu senede puan olarak 44 puanın üzerine çıkarız. Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarımız güzel bir sinerji ortaya koyarak önemli bir iş başardı bana göre. Tabi lig henüz bitmedi ve biz kalan haflarda da üst düzey mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:58
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Yorum
Gslı Herkes yoluna baksın işine baksın..Sende yoluna işine bak..Fatih TERİM bizim için idoldür..Stad doldurur..Sen futbolu unutmuşsun yazık..
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arsen l. Başakşehirle 1-1 olsa 60 puanla liderdik averaj bizde olurdu.İlkyarıda BJK hakemle FB ye mağlup oldu.Ya 5 atacağınız takımlara puan saçmak
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