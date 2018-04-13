Yeni Malatyaspor, puan arayacak – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    , puan arayacak

    Yeni Malatyaspor, puan arayacak

    ’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz ile karşılaşacak Evkur hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

    Yapılan son antrenmana belinden sakat olan Nacer Barazite ve hafif sakatlığı bulunan Sincere Seth katılmadı. Bu oyunculardan Barazite'nin A. maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kazanmaları gereken bir 90 dakika oynayacaklarını söyledi. Alanya maçının alt sıralardaki şekillenme bakımından büyük önem taşıdığını belirten Bulut, "Alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyorum" dedi.

    Daha sonra taktik ağırlık bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de saha kenarından bir süre takip etti.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:27
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