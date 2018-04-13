Yeni Malatyaspor, puan arayacak
Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Daha sonra taktik ağırlık bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de saha kenarından bir süre takip etti.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:27
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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