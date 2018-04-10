Yeni Malatya'da moraller bozuk – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Yeni 'da moraller bozuk

    Yeni Malatya'da moraller bozuk

    deplasmanından yenilgiyle dönen Y., evindeki Alanya maçı hazırlıklarını moralsiz bir şekilde sürdürüyor.

    deplasmanından yenilgiyle dönen Y., evindeki Alanya maçı hazırlıklarını moralsiz bir şekilde sürdürüyor. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için fırsat olarak gördüğü Alanya maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı'nın bire bir görüşmeler yaparak dikkatleri Alanya maçına çekmeye çalıştıkları öğrenildi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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