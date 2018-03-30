‘Güneş battı diye ağlamayacağız’

G.birliği'ni yarın ağırlayacak Malatya'da sportif direktör Ali Ravcı, kritik maçın önemine değinip, kullandığı özlü sözlerle takıma mesaj gönderdi. Ravcı, takım olarak küme düşmek gibi cümleler konuşmadıklarını belirterek, "Küme düşmek gibi cümleleri kendi aramızda hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Bugüne kadar da hiç konuşmadık. Üst üste kayıp ettiğimiz iki maç var. Kayıp edilen karşılaşmalar üzerinden çok fazla kıyamet senaryoları üretmenin anlamı yoktur" dedi.

'ATEŞTEN GÖMLEK'

Gençler maçıyla yeni bir haftaya başlayacaklarının altını çizen Ali Ravcı, "Bundan sonraki her hafta ister ligin üst sıralarındaki rakiplerle oynayın, ister alt sıralardaki takımlarla oynayın zor geçecektir. Her maç artık ateşten gömlek gibi, biz de, oyuncularımızda bunun bilincindeler. Arada ister istemez kazalar olabiliyor. Takılıp kalmamak lazım, güneş battı diye oturup ağlayacak halimiz yok. Ertesi gün güneş yeniden doğduğunda ne yapacağımıza doğru karar vermek zorundayız. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

MALATYA'DA MAÇ GELİRİ MEHMETÇİK'E

Yen,i Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, sahalarında konuk edecekleri G.Birliği maçında alınacak bilet paralarını, Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını duyurarak, taraftarları tribünlere davet etti. Gevrek, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerlerimize ve yaralanan gazilerimize bir nebze olsun destek verebilirlerse mutlu olacaklarını söyledi.