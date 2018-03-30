‘Güneş battı diye ağlamayacağız’
G.Birliği maçıyla kötü gidişata son vermek isteyen Malatya’da Ail Ravcı, “Güneş battı diye oturup ağlayacak halimiz yok” dedi
G.birliği'ni yarın ağırlayacak Malatya'da sportif direktör Ali Ravcı, kritik maçın önemine değinip, kullandığı özlü sözlerle takıma mesaj gönderdi. Ravcı, takım olarak küme düşmek gibi cümleler konuşmadıklarını belirterek, "Küme düşmek gibi cümleleri kendi aramızda hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Bugüne kadar da hiç konuşmadık. Üst üste kayıp ettiğimiz iki maç var. Kayıp edilen karşılaşmalar üzerinden çok fazla kıyamet senaryoları üretmenin anlamı yoktur" dedi.
'ATEŞTEN GÖMLEK'
Gençler maçıyla yeni bir haftaya başlayacaklarının altını çizen Ali Ravcı, "Bundan sonraki her hafta ister ligin üst sıralarındaki rakiplerle oynayın, ister alt sıralardaki takımlarla oynayın zor geçecektir. Her maç artık ateşten gömlek gibi, biz de, oyuncularımızda bunun bilincindeler. Arada ister istemez kazalar olabiliyor. Takılıp kalmamak lazım, güneş battı diye oturup ağlayacak halimiz yok. Ertesi gün güneş yeniden doğduğunda ne yapacağımıza doğru karar vermek zorundayız. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
MALATYA'DA MAÇ GELİRİ MEHMETÇİK'E
Yen,i Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, sahalarında konuk edecekleri G.Birliği maçında alınacak bilet paralarını, Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını duyurarak, taraftarları tribünlere davet etti. Gevrek, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerlerimize ve yaralanan gazilerimize bir nebze olsun destek verebilirlerse mutlu olacaklarını söyledi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:46
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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