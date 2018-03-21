Malatyaspor'da, Gençlerbirliği mesaisi yarın başlayacak – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor'da, mesaisi yarın başlayacak

    Malatyaspor'da, Gençlerbirliği mesaisi yarın başlayacak

    ’in 26. haftasını mağlubiyetiyle kapatan Evkur ’da futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına başlayacak.

    'de oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Evkur , ligin 27. haftasında oynanacak maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

    Morallerin bozuk olduğu öğrenilen Malatya ekibinde, Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının ilk çalışmasını yarın saat 15.00'de Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapacak.

    YÖNETİM VE TEKNİK HEYET BİR ARAYA GELDİ
    Bu arada Malatyaspor'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Erol Bulut durum değerlendirmesi için bugün İstanbul'da bir araya geldi.

    Son iki haftada alınan kötü sonuçlar ve Trabzon maçında oyundan çıkarken sergilediği agresif tavırla dikkatleri çeken 'ya ceza verilip verilmeyeceği konularının konuşulduğu toplantıdan çıkan sonucun yarın haftalık basın açıklaması yapacak Erol Bulut tarafından duyurulması bekleniyor.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:24
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