Malatyaspor'da, Gençlerbirliği mesaisi yarın başlayacak
Süper Lig’in 26. haftasını Trabzonspor mağlubiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.
Morallerin bozuk olduğu öğrenilen Malatya ekibinde, Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının ilk çalışmasını yarın saat 15.00'de Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapacak.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYET BİR ARAYA GELDİ
Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Erol Bulut durum değerlendirmesi için bugün İstanbul'da bir araya geldi.
Son iki haftada alınan kötü sonuçlar ve Trabzon maçında oyundan çıkarken sergilediği agresif tavırla dikkatleri çeken Aytaç Kara'ya ceza verilip verilmeyeceği konularının konuşulduğu toplantıdan çıkan sonucun yarın haftalık basın açıklaması yapacak Erol Bulut tarafından duyurulması bekleniyor.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:24
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 2
Yorum
Fatih 33 yaşındaki adamdan beklediği şeye bak. Bu adamın ofansif yönü güçlü defansif zaafını da bi zahmet iki tane defansif orta saha'n kapatsın.
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"Gideceksen şimdi git"
Toplam 5
Yorum
bjk Beşiktaş'da en yüksek maaşı kim alıyorsa o fiyatı vermelisiniz.Hak ediyor.Vermezseniz adam haklı.
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Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e ihtarname!
Toplam 1
Yorum
Yasama Sayın Cengiz Galatasaray ruhuyla hareket eden bir başkan. İlkeli ve prensip sahibi olmadan kulüp düze çıkamaz. Başarılar diliyorum.
Malatyaspor'da, Gençlerbirliği mesaisi yarın başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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