Malatyaspor’da futbolculara 3 gün izin
Süper Lig’in 26. haftasını 4-1’lik Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller bozuldu. Milli aradan dolayı 3 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, 27. haftadaki Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.
"BİREYSEL HATALARDAN DOLAYI YEDİĞİMİZ ÇOK BASİT GOLLER VAR"
Takım olarak iki haftadır iyi oynamalarına rağmen basit bireysel hatalardan kaynaklı yenilgiler aldıklarını ifade eden Ravcı, "İki haftadır iyi oyunumuzun karşılığını alamıyoruz. Bakıldığında bireysel hatalardan dolayı yediğimiz çok basit goller var. Tabii durum böyle olunca takımın direnci çabuk düşüyor. Elbette ki yenilgiler üzücü, lakin biz bu tür yenilgilerin de olacağını öngörüyorduk. O yüzden bundan sonraki süreçte minimum kayıpla yolumuza devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Moral bozmaya gerek yok. Taraftarımız rahat olsun. Bu futbolcu grubu bu süreci de en iyi şekilde atlatacaktır" dedi.
"TAKIMIMIZ TRABZONSPOR MAÇININ ARDINDAN 3 GÜNLÜK İZNE AYRILDI"
Ravcı, takımın milli aradan dolayı 3 gün izin yapacağını da belirterek, "Takımımız Trabzonspor maçının ardından 3 günlük izne ayrıldı. Malumunuz milli takımımızın oynayacağı maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verildi. Perşembe günü toplanıp, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:57
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Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket!
Toplam 6
Yorum
yamin ben 55 yıldır BJK taraftarıyım Fenerden gelipte BJK de yararlı olan oyuncu hatırlamıyorum Gökhan,Lens,Caner hepsini gönderin gitsin
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5 şutta 0 isabet
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST MAÇTAN ÖNCEDE SÖYLEDİM. KARŞINIZDAKİ KARABÜK DEĞİL HAMZOĞLUNUN ANTALYASI YOK
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Soldado, Serdar Aziz'i çıldırttı!
Toplam 5
Yorum
KOKARTLI SERDAR AZİZ,PEPE, MEDEL HAKEMLER DÜZGÜN YÖNETSE VEYA ANDOLU TAKIMLARINDA BUNLARI YAPSALAR HER MAÇ 1 DEĞİL 2 KEZ ATILIRLAR 2ŞERDE PENALTI
Malatyaspor’da futbolculara 3 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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