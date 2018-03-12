Biletler elde kaldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Biletler elde kaldı

    Biletler elde kaldı
    Karşılaşmaya iki takım taraftarları bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle fazla ilgi göstermedi. Evkur taraftarlarına ayrılan bölümün yarısına yakını boş kaldı. taraftarlarına ayrılan bölüm de tamamen dolmadı. Hafta içinde Yeni 'nın Fenerbahçe tribünü biletlerini 130 TL yapması büyük tepki çekmişti.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletler elde kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN