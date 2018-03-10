Malatyaspor büyük oynuyor – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    büyük oynuyor

    Malatyaspor büyük oynuyor

    Sahasında , ve ’a boyun eğmeyen sarı kırmızılılarda , bu seriye ’yi de dahil etmek istediklerini söyledi

    'de başarılı bir grafik çizen , pazar günü 'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon sahasında ve 'ı mağlup eden, 'la da berabere kalan sarı-kırmızılılar; "büyük" takımlara karşı serisini sürdürmek istiyor. İç sahada güzel bir performans ortaya koyduklarını belirten , "Bunu devam ettirmek istiyoruz. Neden Fenerbahçe maçında da iyi bir sonuç olmasın? Bunu söylerken oyuncularımıza güvendiğimiz için bu duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    FENERBAHÇE maçının diğerlerinden farklı olmadığını vurgulayan Ravcı, "İnşallah Fenerbahçe maçıyla da yine hem iyi gidişatımızı sürdürürüz hem de şehre yeniden bir dinamik getirip taraftarlarımızı mutlu ederiz. Biz bugüne kadar çıktığımız bütün maçlara takım farkı gözetmeksizin çalıştık. Bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

    Sportif Direktör Ali Ravcı, zorlu bir sürece gireceklerini ve bunun üstesinden gelerek taraftarları mutlu edeceklerini dile getirdi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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