Malatyaspor büyük oynuyor

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Malatyaspor, pazar günü Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon sahasında Trabzon ve Galatasaray'ı mağlup eden, Beşiktaş'la da berabere kalan sarı-kırmızılılar; "büyük" takımlara karşı serisini sürdürmek istiyor. İç sahada güzel bir performans ortaya koyduklarını belirten Sportif Direktör Ali Ravcı, "Bunu devam ettirmek istiyoruz. Neden Fenerbahçe maçında da iyi bir sonuç olmasın? Bunu söylerken oyuncularımıza güvendiğimiz için bu duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



FENERBAHÇE maçının diğerlerinden farklı olmadığını vurgulayan Ravcı, "İnşallah Fenerbahçe maçıyla da yine hem iyi gidişatımızı sürdürürüz hem de şehre yeniden bir dinamik getirip taraftarlarımızı mutlu ederiz. Biz bugüne kadar çıktığımız bütün maçlara takım farkı gözetmeksizin çalıştık. Bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz" dedi.



Sportif Direktör Ali Ravcı, zorlu bir sürece gireceklerini ve bunun üstesinden gelerek taraftarları mutlu edeceklerini dile getirdi.