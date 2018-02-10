Malatya tekledi
Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa’yı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, Mina ile bulduğu erken golün avantajını koruyamadı. Trezequet 2 puanı uçurdu
Evkur Yeni Malatyaspor, 21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı elinden kaçırdı: 1-1. Sarı-kırmızılılar, henüz 4. dakikada Mina ile öne geçti. 3 dakika sonra sahneye çıkan Trezeguet, bugülün sevincini kursaklardı bıraktı: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti. 1 puanı RAMAZAN kurtardı karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Kasımpaşa oyuna ağırlığını koydu. Kasımpaşa kalecisi Ramazan, Gilberto'nun iki vuruşunda gole izin vermeyerek takımının 1 puanını krtardı. Her iki ekibin de skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi ve 90 dakika sonunda taraflar 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı. Haftaya Malatya, Bursa deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise evinde Galatasaray ile karşılaşacak.
'1 puan iyidir'
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, orta sahada istedikleri baskıyı kuramadıklarını belirterek, alınan 1 puana sevinmeleri gerektiğini söyledi. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade eden Bulut, "Çok fazla pas hatası yaptık. Bundan ders almamız lazım.
'1 puan iyidir'
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, orta sahada istedikleri baskıyı kuramadıklarını belirterek, alınan 1 puana sevinmeleri gerektiğini söyledi. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade eden Bulut, "Çok fazla pas hatası yaptık. Bundan ders almamız lazım.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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