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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Haftanın açılış karşılaşmasında ’yı konuk eden Evkur , Mina ile bulduğu erken golün avantajını koruyamadı. Trezequet 2 puanı uçurdu

    Evkur , 21. haftanın açılış maçında 'yı elinden kaçırdı: 1-1. Sarı-kırmızılılar, henüz 4. dakikada Mina ile öne geçti. 3 dakika sonra sahneye çıkan Trezeguet, bugülün sevincini kursaklardı bıraktı: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti. 1 puanı RAMAZAN kurtardı karşılaşmanın ikinci yarısında konuk oyuna ağırlığını koydu. Kasımpaşa kalecisi Ramazan, Gilberto'nun iki vuruşunda gole izin vermeyerek takımının 1 puanını krtardı. Her iki ekibin de skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi ve 90 dakika sonunda taraflar 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı. Haftaya , Bursa deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise evinde Galatasaray ile karşılaşacak.

    '1 puan iyidir'
    Teknik Direktörü Erol Bulut, orta sahada istedikleri baskıyı kuramadıklarını belirterek, alınan 1 puana sevinmeleri gerektiğini söyledi. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade eden Bulut, "Çok fazla pas hatası yaptık. Bundan ders almamız lazım.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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