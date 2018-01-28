Robinho'lu Sivas, Malatya'da kayıp!
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 78. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 26 yaptı 9. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 27 puanla 8. sırada yer aldı.
Sivasspor'un yeni transferi Robinho, 74. dakikada Mert Yavaş'ın yerine oyuna dahil oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 71 Dening), Azubuike, Pereira, Diallo (Dk. 46 Aytaç Kara), Adem Büyük, Boutaib (Dk. 82 Eren Tozlu)
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 53 John Boye), Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Robinho), Ndinga, Bifouma, Hakan Arslan (Dk. 86 Cyriac), Emre Kılınç, Kone
Gol: Dk. 77 Adem Büyük (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Medjani, Dk. 90+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 38 Azubuike, Dk. 72 Dening, Dk. 84 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:25
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Fırtına evinde 20’ye 17 önde
Toplam 1
Yorum
Kontra futbol adil yönetilsin içerde dışarda her yerde feneri muma çeviririz. Marka değeri zırvasın her en az 20 puan fenere hediye...
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Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
Toplam 3
Yorum
Misafir Bir Beşiktaşlı olarak ben de şans tanımıyorum.
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 21
Yorum
harbici yıllardır aziz yıldırım var herkes ile kavgalı ali koç fb li değilmi bırakın gelsin değişiklik olsun
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