Robinho'lu Sivas, Malatya'da kayıp!

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 26 yaptı 9. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 27 puanla 8. sırada yer aldı.



Sivasspor'un yeni transferi Robinho, 74. dakikada Mert Yavaş'ın yerine oyuna dahil oldu.





Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 71 Dening), Azubuike, Pereira, Diallo (Dk. 46 Aytaç Kara), Adem Büyük, Boutaib (Dk. 82 Eren Tozlu)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 53 John Boye), Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Robinho), Ndinga, Bifouma, Hakan Arslan (Dk. 86 Cyriac), Emre Kılınç, Kone

Gol: Dk. 77 Adem Büyük (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Medjani, Dk. 90+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 38 Azubuike, Dk. 72 Dening, Dk. 84 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)