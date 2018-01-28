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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Robinho'lu Sivas, Malatya'da kayıp!

    Robinho'lu Sivas, Malatya'da kayıp!

    'in 19. hafta mücadelesinde Evkur , 'u konuk etti. Ev sahibi ekip 78. dakikada 'ün penaltıdan kaydettiği golle zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Evkur , 'u 1-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 26 yaptı 9. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 27 puanla 8. sırada yer aldı.

    Sivasspor'un yeni transferi Robinho, 74. dakikada Mert Yavaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Stat: Yeni Malatya

    Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

    Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 71 Dening), Azubuike, Pereira, Diallo (Dk. 46 Aytaç Kara), , Boutaib (Dk. 82 Eren Tozlu)

    Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 53 John Boye), Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Robinho), Ndinga, Bifouma, Hakan Arslan (Dk. 86 Cyriac), Emre Kılınç, Kone

    Gol: Dk. 77 Adem Büyük (Penaltıdan) ( Malatyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 33 Medjani, Dk. 90+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 38 Azubuike, Dk. 72 Dening, Dk. 84 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:25
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