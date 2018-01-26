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    26 Ocak 2018, Cuma
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    'da imzalıyor

    Malatya'da Doria imzalıyor
    Y.Malatyaspor'un kiralık olarak Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Matheus bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. 23 yaşındaki futbolcunun bu sezon sadece 5 karşılaşmada oynadığı için maç eksiğinin bulunduğu ve kısa sürede 'da şans bulmasının zor olduğu öğrenildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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