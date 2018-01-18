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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    kampı yarın sona eriyor

    Antalya kampı yarın sona eriyor

    Devre arası kamp çalışmalarını 15 gündür yoğun bir şekilde Belekte sürdüren Malatya temsilcisi, ’in 18. haftasında oynayacağı Osmanlı maç için yarın Ankara’ya geçecek.

    Kamp boyunca güç depolayan sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 3 de özel karşılaşma oynadı.

    3 genç oyuncu transfer edildi
    Takımın kamp çalışmalarının yanında, yönetim kurulu da ikinci yarı öncesi daha güçlü bir kadro oluşturmak için transferde yoğun bir mesai harcadı. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetim, ara transferde Elazığspor'dan Berk Yıldız, Mersin İdmanyurdu'ndan Gökhan Akkan ve Düzyurtspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

    Sarı kırmızılı yönetimin transferde henüz taraftarının beklentisine cevap verecek oyuncuları kadrosuna katmaması ise eleştirilere neden oldu. Teknik
    Direktör Erol Bulut'un kamp süresince sıklıkla tekrarladığı 'oyuncu istiyorum' açıklamaları da yönetim cephesinde karşılığını pek bulmadı.

    Osmanlı maçına ilk yarıdaki kadrosuyla çıkacak
    Evkur , ikinci yarının ilk maçında Cumartesi günü saat: 16.00'da Osmanlıspor ile oynayacağı maça ilk yarıdaki mevcut kadrosuyla çıkacak.

    Pereira'nın oynaması şüpheli
    Bu arada doğu ekibinde yaşadığı sakatlığı atlatmasına rağmen tedbir amaçlı olarak takımla çalışmalara çıkarılmayan Pereira'nın Osmanlıspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayabileceği ifade edildi.

    Sarı kırmızılılarda Rahman Buğra Çağıran ve Issiar Dia da sakatlıklarından dolayı Osmanlı maçı kadrosunda yer almayacak.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:15
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