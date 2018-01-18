Antalya kampı yarın sona eriyor
Devre arası kamp çalışmalarını 15 gündür yoğun bir şekilde Antalya Belekte sürdüren Malatya temsilcisi, Süper Lig’in 18. haftasında oynayacağı Osmanlı maç için yarın Ankara’ya geçecek.
3 genç oyuncu transfer edildi
Takımın kamp çalışmalarının yanında, yönetim kurulu da ikinci yarı öncesi daha güçlü bir kadro oluşturmak için transferde yoğun bir mesai harcadı. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetim, ara transferde Elazığspor'dan Berk Yıldız, Mersin İdmanyurdu'ndan Gökhan Akkan ve Düzyurtspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı yönetimin transferde henüz taraftarının beklentisine cevap verecek oyuncuları kadrosuna katmaması ise eleştirilere neden oldu. Teknik
Direktör Erol Bulut'un kamp süresince sıklıkla tekrarladığı 'oyuncu istiyorum' açıklamaları da yönetim cephesinde karşılığını pek bulmadı.
Osmanlı maçına ilk yarıdaki kadrosuyla çıkacak
Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının ilk maçında Cumartesi günü saat: 16.00'da Osmanlıspor ile oynayacağı maça ilk yarıdaki mevcut kadrosuyla çıkacak.
Pereira'nın oynaması şüpheli
Bu arada doğu ekibinde yaşadığı sakatlığı atlatmasına rağmen tedbir amaçlı olarak takımla çalışmalara çıkarılmayan Pereira'nın Osmanlıspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayabileceği ifade edildi.
Sarı kırmızılılarda Rahman Buğra Çağıran ve Issiar Dia da sakatlıklarından dolayı Osmanlı maçı kadrosunda yer almayacak.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:15
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
Yorum
CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
Antalya kampı yarın sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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