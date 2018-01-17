Kayode de Malatya yolunda
Yeni Malatya'nın anlaştığı diğer ismin bonservisi Manchester City'de bulunan İspanya'da Girona'da kiralık forma giyen Kayode olduğu öğrenildi. Bursa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki golcüyle prensipte anlaşıldığı belirtildi. Bu sezon 12 maçta, 1 asist üreten Kayode, A.Wien'de 87 maçta 37 golle dikkat çekmiş ve Ada'nın yolunu tutmuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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