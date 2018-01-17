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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    de Malatya yolunda

    Kayode de Malatya yolunda
    Yeni Malatya'nın anlaştığı diğer ismin bonservisi Manchester City'de bulunan İspanya'da Girona'da kiralık forma giyen olduğu öğrenildi. Bursa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki golcüyle prensipte anlaşıldığı belirtildi. Bu sezon 12 maçta, 1 asist üreten Kayode, A.Wien'de 87 maçta 37 golle dikkat çekmiş ve Ada'nın yolunu tutmuştu.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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