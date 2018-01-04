 Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürüyor

    Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

    Devre arası kamp çalışmalarını 'da sürdüren Evkur , hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Dia dışında sarı-kırmızılılar tam kadro çalıştı.

    'in ilk yarısını 22 puanla tamamlayan E. , ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Belek'te hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Yeni Malatyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedavi gören ve takıma 1 hafta sonra katılacak olan Dia dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Düz koşuyla başlayan antrenman kondisyon hareketleriyle devam etti ve sonrasında topla çalışmalar yapıldı. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:17
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