Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Dia dışında sarı-kırmızılılar tam kadro çalıştı.
Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla tamamlayan E. Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek'te hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Yeni Malatyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedavi gören ve takıma 1 hafta sonra katılacak olan Dia dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Düz koşuyla başlayan antrenman kondisyon hareketleriyle devam etti ve sonrasında topla çalışmalar yapıldı. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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Van Persie müjdesi
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volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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volkan Ah ah paraları bu yaşı geçmiş ismi olan adamlara vermekten ne zaman vazgeçeceğiz?
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bjk helal olsun başkanım alem seni izliyor!!
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