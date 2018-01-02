 Aytaç Kara'dan anlamlı buluşma – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'dan anlamlı buluşma

    Aytaç Kara'dan anlamlı buluşma

    Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu , engelli hayranı ’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu , kendisini her maç öncesi arayıp başarı dileyen engelli hayranıyla bir araya geldi. Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımda ortaya koyduğu performansla teknik heyetin vazgeçilmezi olan Aytaç Kara, takımın yarın Antalya'da başlayacak kampı öncesi önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kendisini her maç öncesi arayıp şans dileyen engelli hayranı 'u evinde ziyaret eden Aytaç, genç hayranına formasını hediye etti. Bir anda karşısında gördüğü Aytaç Kara'yı kucaklayarak teşekkür eden Canberk Topuz, aldığı formayla mutluluğunu ikiye katladı.

    Aytaç Kara bir süre sohbet ettiği hayranını ligin ikinci yarısında oynanacak bir maçına da davet etti.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:21
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