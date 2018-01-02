Aytaç Kara'dan anlamlı buluşma
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Aytaç Kara, engelli hayranı Canberk Topuz’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Aytaç Kara bir süre sohbet ettiği hayranını ligin ikinci yarısında oynanacak bir maçına da davet etti.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:21
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Konya’dan yıldız golcü
Toplam 2
Yorum
ibrahim He başkan he... Nerede kelepir var ona bulursunuz artık...
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Konyaspor’da Bendtner sesleri
Toplam 1
Yorum
ibrahim Yav borç yok para çok yeter artık takım düşecek alın bir yıldız. Adam 19 gol atmış geçen sezon, ama kime söylüyorum :(:(
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Rıza Çalımbay eski takımından o ismi getiriyor!
Toplam 2
Yorum
hasan burak var, rodallega var, deniz kadah'a ne gerek var. alınacaksa her takımda ilk 11'e girebilecek bir oyuncu tercih edilmeli.
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