Yeni Malatyaspor, Ceyhun Gülselam'ı istiyor
Transferde hareketli günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, bir süre önce gündemine aldığı Kardemir Karabüksporlu Ceyhun Gülselam ile bir görüşme yapacak.
Yeni Malatyaspor'un, transferde temas halinde olduğu bir diğer futbolcu Bolusporlu sol bek Umut Meraş'la ise anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Malatya yönetiminin 22 yaşındaki sol bek için Boluspor ile bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:33
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
BJK LI yolun açık olsun KRAL
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
karakartal16 Güle güle Cenk Tosun şampiyonluklar da vermiş olduğun katkıdan Akhisarspor karşısında şampiyonluk golün için tşk
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Özbek'in listesi belli oldu
Toplam 3
Yorum
ömer alan İnşallah abdurrahim albayrak gelir çünkü en iyisi o bnce
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