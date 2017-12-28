 Malatya’da operasyon – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Malatya’da operasyon

    Malatya’da operasyon
    İlk yarıyı 22 puanla 10. tamamlayan Evkur , transfer harekatına başladı. Doğu ekibi, Karabükspor'un tecrübeli orta sahası ile Boluspor'un savunmacısı Umut Meraş için kulüpleriyle temasa geçti.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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