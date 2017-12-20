Malatyaspor, Yalçın’ı satmayı planlıyor
Evkur Yeni Malatyaspor’da aldığı süresiz kadro dışı cezasından dolayı takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile devre arasında yolların ayrılacağı belirtiliyor.
Ligde oynanan en kritik maçlarda affedilmeyen Yalçın'ın bundan sonraki süreçte affedilmesinin söz konusu olmayacağı, tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.
Süper Lig'den teklif aldığı öğrenilen başarılı savunmacıyla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, devre arası transferinde en az Yalçın kalitesinde bir stoper transferi yapacağı bildirildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:38
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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