 Malatyaspor, Yalçın’ı satmayı planlıyor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Malatyaspor, Yalçın’ı satmayı planlıyor

    Malatyaspor, Yalçın’ı satmayı planlıyor

    Evkur Yeni Malatyaspor’da aldığı süresiz kadro dışı cezasından dolayı takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu ile devre arasında yolların ayrılacağı belirtiliyor.

    Devre arası kampına davet edileceği belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun burada yönetimle birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor. Yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan 'ın çok kez affedilmesi gündeme gelse de buna Teknik Direktör Erol Bulut başta olmak üzere yönetimin önemli bir bölümü karşı çıkmıştı.

    Ligde oynanan en kritik maçlarda affedilmeyen Yalçın'ın bundan sonraki süreçte affedilmesinin söz konusu olmayacağı, tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

    Süper Lig'den teklif aldığı öğrenilen başarılı savunmacıyla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, devre arası transferinde en az Yalçın kalitesinde bir stoper transferi yapacağı bildirildi.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatyaspor, Yalçın’ı satmayı planlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN