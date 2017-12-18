Dev Kudüs gösterisi

Malatyaspor taraftarları, Galatasaray maçı öncesi Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Mescid- i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs bizimdir" yazan koreografi gerçekleştirilirken görselde Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi'ye de yer verdi. O sırada statta Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği çalındı.