Dev Kudüs gösterisi
Malatyaspor taraftarları, Galatasaray maçı öncesi Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Mescid- i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs bizimdir" yazan koreografi gerçekleştirilirken görselde Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi'ye de yer verdi. O sırada statta Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği çalındı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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