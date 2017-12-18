 Dev Kudüs gösterisi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Dev Kudüs gösterisi

    Dev Kudüs gösterisi
    Malatyaspor taraftarları, Galatasaray maçı öncesi Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Mescid- i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs bizimdir" yazan koreografi gerçekleştirilirken görselde Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi'ye de yer verdi. O sırada statta Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği çalındı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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