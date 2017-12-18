 Bulut’tan rotasyon – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Bulut’tan rotasyon

    Bulut’tan rotasyon
    Malatya'da teknik direktör Erol Bulut, 3-2 kaybettikleri Göztepe maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Cezaları nedeniyle Göz-Göz'e karşı oynayamayan Aytaç ve Murat 11'de başladı. Dening ve Rahman Buğra yedek kulübesinde oturdu.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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