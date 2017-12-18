Bulut’tan rotasyon
Malatya'da teknik direktör Erol Bulut, 3-2 kaybettikleri Göztepe maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Cezaları nedeniyle Göz-Göz'e karşı oynayamayan Aytaç ve Murat 11'de başladı. Dening ve Rahman Buğra yedek kulübesinde oturdu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Bulut’tan rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.