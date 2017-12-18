 Boutaib 8 gole ulaştı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Boutaib 8 gole ulaştı

    Boutaib 8 gole ulaştı
    Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcusu Khalid Boutaib, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Ligde çıktığı 14 maçta 7 golü bulunan 30 yaşındaki Boutaib, Galatasaray'a karşı takımının ikinci golünü attı ve gol sayısını 8'e taşıdı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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