Boutaib 8 gole ulaştı
Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcusu Khalid Boutaib, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Ligde çıktığı 14 maçta 7 golü bulunan 30 yaşındaki Boutaib, Galatasaray'a karşı takımının ikinci golünü attı ve gol sayısını 8'e taşıdı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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