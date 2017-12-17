 Erol Bulut: Galatasaray'a patladık – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Erol Bulut: Galatasaray'a patladık

    Erol Bulut: Galatasaray'a patladık

    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray galibiyeti sonrası "Takımımı tebrik ediyorum. 3-4 haftadır iyi oynuyorduk. Birisine patlayacaktık, Galatasaray'a patladık" diye konuştu.

    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 16. haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

    Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, haftalardır hem sahalarında hem de deplasmanda iyi oyun sergilediklerini belirtti.

    Son 5 haftadır istedikleri puanları alamadıklarını, bugün ise zorlu bir karşılaşmaya çıktıklarını kaydeden Bulut, Galatasaray maçının ilk yarısında oyuncuların istediği futbolu sahaya yansıttığını dile getirdi.

    Karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını anlatan Erol Bulut, şunları kaydetti.

    "İkinci yarıda bazı arkadaşlarımızın disiplinden uzak oluşu nedeniyle golü yedik. 90 dakika iyi mücadele ettik. Maç 3'e, 4'e hatta 5'e gidebilirdi. Takımımı tebrik ediyorum. 3-4 haftadır iyi oynuyorduk. Birisine patlayacaktık, Galatasaray'a patladık."

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:54
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