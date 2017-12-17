Erol Bulut: Galatasaray'a patladık
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray galibiyeti sonrası "Takımımı tebrik ediyorum. 3-4 haftadır iyi oynuyorduk. Birisine patlayacaktık, Galatasaray'a patladık" diye konuştu.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 16. haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, haftalardır hem sahalarında hem de deplasmanda iyi oyun sergilediklerini belirtti.
Son 5 haftadır istedikleri puanları alamadıklarını, bugün ise zorlu bir karşılaşmaya çıktıklarını kaydeden Bulut, Galatasaray maçının ilk yarısında oyuncuların istediği futbolu sahaya yansıttığını dile getirdi.
Karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını anlatan Erol Bulut, şunları kaydetti.
"İkinci yarıda bazı arkadaşlarımızın disiplinden uzak oluşu nedeniyle golü yedik. 90 dakika iyi mücadele ettik. Maç 3'e, 4'e hatta 5'e gidebilirdi. Takımımı tebrik ediyorum. 3-4 haftadır iyi oynuyorduk. Birisine patlayacaktık, Galatasaray'a patladık."
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:54
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Erol Bulut: Galatasaray'a patladık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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