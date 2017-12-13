Malatyaspor’da sakatlarla ilgili açıklama

E.Yeni Malatyaspor’da sakatlanarak takımdan ayrı kalan başarılı futbolcu Adem Büyük’ün son durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada Adem’in bu haftaki çalışmalara yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kulüp Doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada Adem Büyük'ün sol uyluk iç adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan Adem Büyük'ün yapılan muayene ve tetkiklerinde sol uyluk iç adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanılmıştır. Futbolcumuzun hafta içi takımla birlikte antrenmanlara katılması planlanmaktadır" denildi.



Kulüp Doktoru Halil Polat, takımın bir diğer sakat oyuncusu Dia ile ilgili de bilgi vererek, Fransız oyuncunun sağ uyluk ön adalesinde yırtık tespit edildiğini paylaştı.