 Yeni Malatya'nın galibiyet özlemi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Yeni Malatya'nın galibiyet özlemi

    Yeni Malatya'nın galibiyet özlemi

    Yarın seyircisi önünde Göztepe ile karşılaşacak olan E., kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.

    Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan E., bu maçın son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girerek zorlu 90 dakikayı beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı takımda sakat olan Batuhan Altıntaş ile kart cezalıları Murat Yıldırım ve Aytaç Kara Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yapan Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki şanssızlıklarını kırmak için önlerindeki Göztepe maçının bir fırsat olduğunu söyledi. Bulut, daha sonra yarın Göztepe karşısında şans vermeyi düşündüğü takımla yedeklere taktik içerikli bir çift kale maç yaptırdı. Murat ve Aytaç'ın yokluğunda orta alanda Rahman Buğra ve Sadio Diallo'nun as takımda forma giydiği dikkatlerden kaçmadı.

    Yarın saat 14.00'de başlayacak E.Yeni Malatyaspor - Göztepe müsabakasını genç hakemlerden Ali Şansalan yönetecek.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:44
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