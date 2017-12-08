Yeni Malatya'nın galibiyet özlemi
Yarın seyircisi önünde Göztepe ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor, kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Yarın saat 14.00'de başlayacak E.Yeni Malatyaspor - Göztepe müsabakasını genç hakemlerden Ali Şansalan yönetecek.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:44
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
can Sonuç olarak aynı ceza uygulanmıyorsa kayrılıyor...
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