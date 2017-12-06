Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Ligin yeni ekibinin, 10. haftada Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 3 puanın ardından başlayan galibiyet ve gol özlemi sürüyor. Osmanlıspor galibiyetiyle Süper Lige "merhaba" diyen Malatya temsilcisi, daha sonra oynadığı Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, Kasımpaşa deplasmanında 3-2 yenilen sarı-siyahlılar, yeni stadındaki ilk maçında ise Bursaspor'a 4-2 kaybetti.

Üç puan hasretini ligin 6. haftasında Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle dindiren Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor maçında ise bir puanla yetindi. Deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden sarı-siyahlı ekip, ardından oynadığı Trabzonspor ve 28 Ekim'deki Gençlerbirliği müsabakalarını 1-0'lık skorlarla kazandı.

GOL VE GALİBİYET HASRETİ

Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının ardından golü ve galibiyeti unuttu. Sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan sarı-siyahlılar, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'la da golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 14. haftası sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 16 puan toplayan Malatya temsilcisi, ilk yarının kalan 3 haftasında güçlü rakiplere karşılaşacak. Sahasında Göztepe ve Galatasaray'ı ağırlayacak Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarının kapanışını ise Kayserispor deplasmanında yapacak.

Son galibiyetini aldığı Gençlerbirliği karşılaşmasından 41 gün sonra Göztepe'yi konuk edecek Malatya ekibi, rakibi karşısında hem gol hem de galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

"FUTBOLCULARIMIZA GÜVENİMİZ SONSUZ"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın çok iyi mücadele ettiğini ancak girdikleri pozisyonları golle süsleyemediklerini söyledi. Ligin 15. haftasında Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Ravcı, yaptığı açıklamada, "Bu karşılaşmada özlem duyduğumuz gollere ve galibiyete ulaşmak istiyoruz." dedi.

Ravcı, şöyle konuştu:

"Uzun bir süre sonra taraftarımızın önünde kazanmayı hedefliyoruz. Takımımızın durumu çok iyi. Futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Bu puanları bu takımla topladık, golleri de bu oyuncularımızla attık. Gerçekten çok iyi mücadele ediyoruz. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirerek alacağımız galibiyeti taraftarımıza hediye edeceğiz."

Hakem hataları yüzünden çok puan kayıpları yaşadıklarını savunan Ravcı, şunları aktardı:

"Sezon başından beri aleyhimize verilen hakem hatalarından kaynaklanan puan kayıplarımız çok oldu. Bunun artık son bulmasını istiyoruz. Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaması lazım. Ortada emek, alın teri, mücadele var, bir şehrin kaderi var. Bundan sonraki müsabakalarda hakemlerin daha dikkatli karar vermelerini temenni ediyoruz."