Yalçın Ayhan'a af çıkabilir
Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan deneyimli stoper Yalçın Ayhan, 1 haftalık iznin ardından Malatya’ya gelerek, takımdan ayrı çalışmalara başladı.
Teknik Direktör Erol Bulut'un belirlediği bir yardımcı antrenör ve idman programı dahilinde çalışan Yalçın'ın otelde konakladığı belirtildi.
A takımın çalışmadığı saatlerde tek başına antrenman yapan tecrübeli oyuncu ile Başkan Adil Gevrek'in menajer aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Tecrübeli oyuncuyla şimdilik yolları ayırmayı düşünmeyen yönetimin, Yalçın'dan gelecek özür hamlesiyle tekrar bir durum değerlendirmesi yapabileceği ifade ediliyor. Tarafların birkaç gün içerisinde yeniden bir görüşme yapıp, masaya oturması bekleniyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:53
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Muslera görüşme odasına
Toplam 5
Yorum
gsssssssss sorun 30 yasındakı bı kalecye 3 senelık 3.75 mıl eurodan sozlesme yapmak zatn baska tranfer ıhtımalım yok parada tamam benden bu kadar demış
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'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!
Toplam 4
Yorum
ADALET Böyle candan oynayan oyunculara sahip çıkılmalı.Aykut Kocaman gelecek hafta ilk 11 de oynatmaz ise hiç şaşırmam.
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 19
Yorum
ahmet1903 Abi hepsi tamam da Tolga nedir ya? Bu kadar düşmeyelim. Türkiye Kupası değil Şampiyonlar Ligi yahu
Yalçın Ayhan'a af çıkabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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