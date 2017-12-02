 Erol Bulut: Az pozisyon veriyoruz ama... – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    : Az pozisyon veriyoruz ama...

    Erol Bulut: Az pozisyon veriyoruz ama...

    Teknik Direktörü , iki takım için de önemli bir müsabakanın ve iyi bir 90 dakikanın geride kaldığını ifade etti.

    Gol pozisyonları bulmalarına rağmen diğer maçlarda olduğu gibi değerlendiremediklerini belirten Bulut, "Gol atamama şanssızlığımızı eninde sonunda kıracağız. Az pozisyon veriyoruz. Rakibimiz bugün 2 gol pozisyonuna girdi." dedi.

    Bulut, maçın son bölümünde ceza alanı içinde Caner Osmanpaşa'nın eline topun çarptığı pozisyonun penaltı olduğunu savunarak, "İlk yarıda benzer pozisyonda Cissokho'ya kart verildi. Hakem de hata yapacak, futbolcular da hocalar da. Futbol hatalar oyunu fazla bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:47
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