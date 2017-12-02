Erol Bulut: Az pozisyon veriyoruz ama...
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, iki takım için de önemli bir müsabakanın ve iyi bir 90 dakikanın geride kaldığını ifade etti.
Gol pozisyonları bulmalarına rağmen diğer maçlarda olduğu gibi değerlendiremediklerini belirten Bulut, "Gol atamama şanssızlığımızı eninde sonunda kıracağız. Az pozisyon veriyoruz. Rakibimiz bugün 2 gol pozisyonuna girdi." dedi.
Bulut, maçın son bölümünde ceza alanı içinde Caner Osmanpaşa'nın eline topun çarptığı pozisyonun penaltı olduğunu savunarak, "İlk yarıda benzer pozisyonda Cissokho'ya kart verildi. Hakem de hata yapacak, futbolcular da hocalar da. Futbol hatalar oyunu fazla bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:47
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
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Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
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''Saygı duyan-duyulan F.Bahçe''
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
Erol Bulut: Az pozisyon veriyoruz ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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