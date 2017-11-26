Bulut: Beşiktaş’a pozisyon vermedik

YENİ Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe pozisyon bile vermediklerini söyledi. Beşiktaş'ı iyi çalıştıklarını söyleyen Bulut; "Beşiktaş gibi kaliteli bir takıma pozisyon vermedik, takımımı kutluyorum. Beşiktaş'ın her bölgesinde kaliteli oyuncular var. Tolgay, Talisca, bunlar iyi pas yapan oyuncular. Son vuruşu iyi yapan bir Cenk var, grafiği yükselen bir Cenk. Biz bunları antrenmanlarda çalıştık ve Beşiktaş'a fırsat vermedik" diye konuştu.