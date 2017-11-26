 Bulut: Beşiktaş’a pozisyon vermedik – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Bulut: Beşiktaş’a pozisyon vermedik

    Bulut: Beşiktaş’a pozisyon vermedik
    YENİ Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe pozisyon bile vermediklerini söyledi. Beşiktaş'ı iyi çalıştıklarını söyleyen Bulut; "Beşiktaş gibi kaliteli bir takıma pozisyon vermedik, takımımı kutluyorum. Beşiktaş'ın her bölgesinde kaliteli oyuncular var. Tolgay, Talisca, bunlar iyi pas yapan oyuncular. Son vuruşu iyi yapan bir Cenk var, grafiği yükselen bir Cenk. Biz bunları antrenmanlarda çalıştık ve Beşiktaş'a fırsat vermedik" diye konuştu.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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