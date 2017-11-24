Kartal’a mesaj var

LİGİN 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'dan rakibine gözdağı... Doğu ekibinin sportif direktörü Ali Ravcı, şiddetle puana ihtiyaçları olduklarını vurgulayıp, "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz, inkar etmiyoruz ama kazanmaktan başka şansımız yok. Bu ligin yenisiyiz ve kalıcı olmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle zoru başaracağız" diye konuştu.