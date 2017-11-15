Erol Bulut’tan konsantre uyarısı

ALANYA'DA ter dökecek Y.Malatya'da Teknik Direktör Erol Bulut konsantrasyon uyarısı yaptı. Bulut, "Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Bu da antrenmanda başlıyor. İdmanda da iyi konsantre olup golleri atarsak maçta da atarız. Bu konuda futbolcularımdan memnunum. Sonucu da Alanya maçından sonra bize geri dönecek" dedi.