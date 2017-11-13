 Boutaib alkışlandı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Boutaib alkışlandı

    Boutaib alkışlandı
    Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Khalid Boutaib'in forma giydiği maçta, Fas Milli Takımı Fildişi Sahili'ni yenerek Dünya Kupası vizesini aldı. Rakibini Nabil Dirar ve Mehdi Benatia'nın golleriyle 2-0 yenen Fas Milli Takımı FIFA 2018 Dünya Kupasına katılma hakkı elde etti.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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