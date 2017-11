Ravcı, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında 2-0 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Futbolcularını karşılaşmada sergiledikleri performanstan dolayı kutlayan Ravcı, "Medipol Başakşehir maçında özellikle ikinci yarı takımın göstermiş olduğu mücadele, performans, istek bizi de ziyadesiyle memnun etti. Oyuncularımız skor olarak geriye düştüğümüz karşılaşmayı çevirmeye çalıştı. Oyun olarak bizi mutlu etti ama skor olarak tabii iyi bir sonuç olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Her geçen hafta yükselen bir form grafiğimiz var." diyen Ravcı, şunları kaydetti:

"Sakat futbolcularımız da milli takım arasında iyileşip aramıza dönerse daha iyi hale geleceğiz. Aytaç Kara ve Azubuike aramıza katıldı. Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran son tedavilerini görüp aramıza katılacak. Deplasmanda oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladık. Aytemiz Alanyaspor maçında hedefimiz iyi oynamak ve güzel bir sonuçla Malatya'ya dönmek."

Ali Ravcı, devre arası transferi mevcut oyuncuların performansının belirleyeceğini dile getirerek, "Şu an oyuncularımızın performanslarından oldukça mutluyuz, memnunuz. Bu açıdan bizim için bir sıkıntı yok. İlerleyen günlerde bakacağız." ifadelerini kullandı.



- Mustafa Batuhan Altıntaş: "Deplasmana galibiyet için gideceğiz"

Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Mustafa Batuhan Altıntaş, geçen hafta sahalarında oynadıkları Medipol Başakşehir maçına iyi başladıklarını, ilk yarı yakaladıkları net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını aktardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kendilerinin üstün olduğunu belirten sarı-siyahlı oyuncu, "Beraberliği bulabilirdik. Tam yüklenirken, ikinci golü son dakikada yedik. Beraberlik golünü atsak, galibiyet golünü de bulabilirdik." diye konuştu.

Mustafa Batuhan Altıntaş, kendisini hem mental hem de fiziksel açıdan hazır tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Her an bana şans gelebilir. Arkadaşım Khalid Boutaib kart cezalısı, hocam şans verirse en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Oyuna girdiğimde de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Daha iyisini de yapabilirim. Tabii bu da oynayarak, öz güvenle olacak şeyler. Aytemiz Alanyaspor maçında kim oynar bilmiyorum ama kim oynarsa oynasın en iyi şekilde mücadele eder. Deplasmana galibiyet için gideceğiz."

Takımın durumunun iyi olduğunu belirten Mustafa Batuhan Altıntaş, "Sezon başında 'kümede kalma' görüntüsü vardı. Şimdi toparlandık, iyi futbol oynuyoruz. Savunma ve hücum anlamında iyi işler yapıyoruz. Ligi daha iyi yerlerde, 7 ya da 8'inci sırada bitireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.