Yeni Malatyaspor'da sakat oyunculardan müjde

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike'nin ardından orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sol bek Rahman Buğra Çağıran ve forvet oyuncusu Eren Tozlu sakatlanmış, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almamıştı. Sol dizinden sakatlanan Eren Tozlu, İstanbul'da gerçekleştirilen tedavi sonrası Malatya'ya döndü. Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyen golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sol dizinde tespit edilen zorlanma nedeni ile kısa süreli tedaviye alınan oyuncumuz Eren Tozlu, sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan kontroller sonucunda takımla birlikte çalışabilecek" denildi.



Yeni Malatyaspor'da orta saha oyuncuları Okechukwu Godson Azubuile ile Aytaç Kara'nın art arda sakatlanmaları camiada şok etkisi yarattı. Azubuike, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi takımdan ayrı düz koşulara başlarken, Nijeryalı oyuncunun tam hazır hale gelmemesi nedeniyle teknik heyet, Başakşehir karşılaşmasında da bu oyuncuyu kadroya almadı. Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve İstanbul'da geçirdiği operasyon sonrası yoğun bir tedavi programından geçen Aytaç Kara'da Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemedi. Teknik direktör Erol Bulut, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azubuike ile Aytaç Kara'nın takıma dönmesini beklediklerini ifade etti.