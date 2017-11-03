E. Yeni Malatyaspor standına yoğun ilgi
İstanbul’da devam eden Malatya Tanıtım Günleri’nde E. Yeni Malatyaspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı store standına yoğun ilgi olduğu belirtildi.
Malatya Tanıtım Günleri'nde açılan stantla Malatyalıların Evkur Yeni Malatyaspor ile buluşması amaçlanırken, forma satışlarından da önemli bir gelir beklendiği ifade edildi.
Ankara'dan sonra İstanbul'da da bu ekinliğin yapılmasının Malatya'nın tanıtımı için oldukça önemli gördüğünü kaydeden E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Malatya'nın tüm Malatyalıların ortak paydası ve çatısı olduğunu ifade eden Gevrek, "Malatya'mızın tanıtımının yapılacağı İstanbul'daki Malatya Tanıtım Günleri'nde Yeni Malatyaspor'umuzun da standı açtık. İnşallah tanıtım günlerinde hem kulübümüzün resmi ürünlerini Malatyalılara ulaştıracağız, hem de memleket havası solumak isteyenlere güzel bir fırsat sunulmuş olacak. Malatya tüm Malatyalıların ortak paydası ve çatısıdır. Tüm Malatyalı hemşerilerimizi Malatya Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz" diye konuştu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:49
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Trabzonspor seri peşinde
Toplam 2
Yorum
DA SÖYLEYİP YAZACAĞIZ BU ALINAN MAÇLAR HENÜZ SENİN DEĞİL RIZA HOCAM. BUNLARI ALANLAR BELLİ. AMA SEN ÇALIŞKAN VE BAŞARILI BİR HOCASIN. SENİN DAMGAN OLDUĞUNDA ONU
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Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Toplam 4
Yorum
fenerin temposu düştü diye devreye gireceksin, maçı çığrından çıkaracaksın, tribünleri gereceksin, taraftar tepki gösterince auuuvv
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Florya’ya hibrit çim
Toplam 2
Yorum
aslan Antreman sahaları Floryadan Sarıyere taşınacak deniliyordu.. Öyleyse neden Floryaya yeni zemin yapılıyor?
E. Yeni Malatyaspor standına yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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