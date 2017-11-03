 E. Yeni Malatyaspor standına yoğun ilgi – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    E. standına yoğun ilgi

    E. <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> standına yoğun ilgi

    İstanbul’da devam eden Malatya Tanıtım Günleri’nde E. ’un lisanslı ürünlerinin satıldığı store standına yoğun ilgi olduğu belirtildi.

    Yeni Kapı Fuar Alanı'nda Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu'nun organizesi ile gerçekleştirilen Malatya Tanıtım günlerinde ilk günden itibaren en fazla ilgiyi Evkur standının gördüğü bildirildi.

    Malatya Tanıtım Günleri'nde açılan stantla Malatyalıların Evkur ile buluşması amaçlanırken, forma satışlarından da önemli bir gelir beklendiği ifade edildi.

    Ankara'dan sonra İstanbul'da da bu ekinliğin yapılmasının Malatya'nın tanıtımı için oldukça önemli gördüğünü kaydeden E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, emeği geçenlere teşekkür etti.

    Malatya'nın tüm Malatyalıların ortak paydası ve çatısı olduğunu ifade eden Gevrek, "Malatya'mızın tanıtımının yapılacağı İstanbul'daki Malatya Tanıtım Günleri'nde Yeni Malatyaspor'umuzun da standı açtık. İnşallah tanıtım günlerinde hem kulübümüzün resmi ürünlerini Malatyalılara ulaştıracağız, hem de memleket havası solumak isteyenlere güzel bir fırsat sunulmuş olacak. Malatya tüm Malatyalıların ortak paydası ve çatısıdır. Tüm Malatyalı hemşerilerimizi Malatya Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz" diye konuştu.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:49
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