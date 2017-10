Malatyaspor’da yüzler gülüyor

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takım olarak iyi bir yolda ilerlediklerini söyleyerek, “Hem defans hem de ofansif anlamda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 3 puan aldığımızda yüzler gülüyor ama yine de eksiklikleri göz ardı edemeyiz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, ligde geride kalan iki haftada alınan 6 puanın önemli olduğunu ifade etti.



"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Bulut, futbollarını her geçen hafta daha iyiye getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hem defans hem de ofansif anlamda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 3 puan aldığımızda yüzler gülüyor ama yine de eksiklikleri göz ardı edemeyiz. Sonuçta eksiklikler var, onların üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bireysel ve takım olarak az hata yapmak istiyoruz. Bunlar üzerinde antrenmanlarda çalışıyoruz" diye konuştu.



"HAFTA İÇERİSİNDE EN İYİ ŞEKİLDE RAKİPLERİMİZE HAZIRLANIYORUZ"

Her rakibe karşı farklı hazırlandıklarını kaydeden Bulut, şunları söyledi: "Her rakip farklı dizilişle, farklı anlayışla sahaya çıkıyor. O yüzden hafta içerisinde en iyi şekilde rakiplerimize hazırlanıyoruz." Teknik Direktör Bulut, Gençlerbirliği karşısında ikinci bölgede agresif ve baskılı oynadıklarını ifade ederek, "Gençlerbirliği'nin 4-5-1 şeklinde oynadığını biliyorduk. Her zaman kompakt bir şekilde birinci ve ikinci bölgelerinde durup, hızlı çıkışlar yapmayı seven bir takım. Zaten Beşiktaş maçını da o şekilde kazandılar. Biz, onların yapmaya çalıştığını, kendilerine karşı yapmaya çalıştık ve oyun isteğimiz doğrultusunda gitti. Topu bize bıraktılar, hızlı çıkmaya çalıştılar, bizde o hızlı çıkışlarına, kontrataklarına izin vermedik. İkinci bölgede agresif ve baskılı oynadık. Elimize geçen fırsatların birini iyi değerlendirdik ve 3 puanı aldık. 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi. Rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Yaptığımız ufak tefek hatalar ve eksiklikler var. Bunları her geçen gün asgariye düşürmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



" BAŞAKŞEHİR MAÇI BENİM AÇIMDAN HEYECANLI BİR MAÇ OLACAK"

Ligin 11. haftasında sahalarında İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Bulut, "Hem oyuncu hem de futbol kalitesi olan bir ekip. Daha iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Medipol Başakşehir, futbolcu kalitesi yüksek olan bir takım. Avrupa Ligi'nde de oynuyorlar. Süper Lig'de iyi işler yapan bir Başakşehir var. O yüzden çok iyi konsantre olmamız lazım" açıklamasında bulundu.



Bulut, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmanın kendisi açısından heyecanlı olacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdullah hocayla birlikte çalıştık. Ben yardımcısı olarak 2014'te başladım. Birlikte kurduğumuz ve benim de katkı sunduğum bir 3 yıllık dönem oldu. Başakşehir, her sene üzerine koyarak bu durumlara geldi. Benim de orada vizyonum olduğuna göre, takımların oyun anlayışı birbirine benzeyebiliyor. Biz, elimizdeki oyuncu kalitesine göre oyun anlayışını kurmamız lazım. Tabii iki takım arasında biraz farklılık olacak. Çünkü Başakşehir, her sene üzerine koyarak giden bir ekip. Benim Evkur Yeni Malatyaspor'da ilk senem. O yüzden burada bazı şeyleri geliştirmemiz lazım, daha o seviyede değiliz ama her geçen gün iyiye gidiyoruz. Bu haftaki Başakşehir maçı benim açımdan heyecanlı bir maç olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız. Kolay pozisyon vermemeye çalışacağız. Yakaladığımız pozisyonları da daha iyi değerlendirerek, iyi bir sonuç almak istiyoruz."



"BİZ MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"

Devre arasına kadar alabildikleri kadar puanı toplamak istediklerini kaydeden Bulut, "Alabileceğimiz kadar çok puanı almak istiyoruz. Ondan sonra devre arasında yapacağımız birkaç transferle Evkur Yeni Malatyaspor'u daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz. Ama şu an hangi yerde bitireceğiz, onunla ilgili bir şey söyleyemem. Biz maç maç gidiyoruz. O yüzden inşallah her hafta maçları kazanıp, puanları alarak hedefimizi belirleyeceğiz" dedi.