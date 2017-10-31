 Malatyaspor 4 eksikle çalıştı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Malatyaspor 4 eksikle çalıştı

    Malatyaspor 4 eksikle çalıştı

    Süper Lig’in ilk 10 haftalık bölümünde topladığı 14 puanla taraftarını memnun eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Medipol maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Salonda güçlendirme çalışmaları yapan orta saha oyuncusu Azubuike'nin yanı sıra sakatlığı süren Aytaç Kara, Rahman Buğra ve Eren Tozlu antrenmana katılmadı. Tedavisine İstanbul'da devam edilen Eren Tozlu ve Rahman Buğra'nın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacakları açıklandı.
    Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, maçının oldukça zor geçeceği uyarısını yaparak, müsabakaya hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanmaları yönünde futbolcularına uyarılarda bulundu. Bu arada takımın kondisyon çalışmasında keyifli anlar yaşandı. Bellerine bağlanan iple slalom yapan oyuncular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hafta sonu oynayacağı Medipol maçının hazırlıklarına devam edecek.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:09
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