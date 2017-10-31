Malatyaspor 4 eksikle çalıştı
Süper Lig’in ilk 10 haftalık bölümünde topladığı 14 puanla taraftarını memnun eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Başakşehir maçının oldukça zor geçeceği uyarısını yaparak, müsabakaya hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanmaları yönünde futbolcularına uyarılarda bulundu. Bu arada takımın kondisyon çalışmasında keyifli anlar yaşandı. Bellerine bağlanan iple slalom yapan oyuncular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:09
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Toplam 8
Yorum
antetokounmpo bu sadi hoca ne kadar boş konusuyoo her zamn yerli yersiz konuşmaya devam ediyoo
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Toplam 1
Yorum
SYT.33 EY GS Yönetimi! B Planı olmayan TUDORu 3 hftasonra 5. inincemi gönderecksnz! puanlar kolaymı toplanıyor?Yol yakınken LÜTFEN gereğini yapın!!
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Toplam 35
Yorum
selim Bak hoca Allahini seversen su H.Aliyi alma,alirsanda kaptan yapma .birde velbuaneyi cikarma kaptanligi ona ver. su breziyali on ne yapiyor
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