 Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor

    Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor

    Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Trabzonspor’u yenerek puanını 11’e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat 4. Tur maçında çarşamba günü oynayacağı Ofspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmana ameliyat olduğu için bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Aytaç Kara dışındaki futbolcuların tamamı katıldı. Sakatlığı düzelen orta saha oyuncusu Godson Azubuike ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Azubuike'nin Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağına önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi. Antrenman öncesi futbolcularını saha ortasına toplayarak kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör , Trabzon galibiyetinden dolayı tüm takımı tebrik etti. Trabzonspor maçının geride kaldığını ve önlerinde zor bir periyot olduğunu oyuncularıyla paylaşan genç teknik adam, herkesin her an göreve hazır olması uyarısında bulundu. Ofspor ile oynanacak maçın taktiği şeklinde geçen antrenmanda kadroda rotasyona gideceğinin sinyalini veren Erol Bulut, yapılan çift kalede Trabzon maçında ilk 11'de oynayan oyunculara şans vermedi. Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'de Ofspor ile oynayacağı maç için bu gece aktarmalı uçakla Trabzon'a gidecek.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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