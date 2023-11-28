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HALKA TATLI TARİFİ - Evde çıtır çıtır Halka Tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

Sokak lezzetlerinin en sevilen ve bilinen tatlısı Halka tatlı, büyük küçük hekresin damağını çatlatmaya devam ediyor. Dışı çıtır çıtır içi yumuşak şerbetli halka tatlı, ilk defa tadan tatlı sevenlerin gözdesi oluyor. Evde Halka tatlı yapmak isteyen vatandaşlar için Halka tatlı tarifini haberimizde derledik..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 13:20
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HALKA TATLI TARİFİ - Evde çıtır çıtır Halka Tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

HALKA TATLI TARİFİ - Kızarmış hamuru soğuk şerbette bekleterek servis edilen Halka tatlı, tadını damakta bırakmaya devam ediyor. En sık araştırılan tarifler arasında yer alan Halka tatlı tarifini evde yapmak isteyenler için tarifi haberimizde. İşte detaylar..

Halka Tatlı nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için:

  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 50 gram tereyağı (3,5 yemek kaşığı)
  • 2 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı un
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Kızartmak için:

  • 2 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı:

  • Şerbet için uygun bir tencereye şeker su ve limon dilimi ekleyin.
  • Şeker eriyince kadar karıştırın. Şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve 20 dakika kaynatın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Tencereye su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyin.
  • Tereyağı eriyip su kaynamaya başlayınca üzerine unu ekleyin. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
  • 5 kadar kadar bu şekilde karıştırarak pişirin. Ayrı bir kaba alarak soğumaya bırakın.
  • Hamur soğuduktan sonra 1 adet yumurtayı ekleyip mikserle hamura yedirin.
  • İkinci yumurtayı da kırıp üzerine nişasta ve irmiği ekleyip tekrar çırpın. Son yumurtayı da ekleyip hamura yedirin.
  • Hamuru toparlayıp sıkma torbasına alın.
  • Tavaya yağı ekleyin. Yağın iyice kızmasını sağlayın. Hamurdan halka şeklinde tavaya sıkın. Ocağın altını açın ve kısık ateşte arkalı önlü kızartın. Çıtır çıtır olması için yavaş yavaş pişmesi gerekiyor.
  • Kızaran tatlıları soğuk şerbete alın. Şerbette 1 dakika kadar bekletin.
  • Servis tabağına alın. Fıstıkla süsleyip servis edebilirsiniz

Püf Noktası:

  • Hamuru, topaklanmaması için bir çırpma teliyle karıştırarak hazırlayın.
  • Tatlıları derin ve soğuk yağda, kısık ateşte kızartmalısınız.
  • Tatlıları kızgın yağa attığınız takdirde dış kısımları kızaracak, iç kısımları çiğ kalacaktır.
  • Şurup kıvamını alana kadar kısık ateşte kaynattığınız şerbet ılığa yakın soğuk, tatlılar sıcak olmalı.
  • Hazırladığınız tatlıların büyüklüğüne göre kişi ve adet sayısı değişebilir.

AFİYET OLSUN

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